Іран ввів обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з Європи

Іран ввів обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих громадян з країн Європи. Також вони повинні здати тест на коронавірус.

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство ISNA.

Влада Ірану вимагають негативний тест на коронавірус від усіх, хто прибуває в країну, включаючи сусідні держави.

На цьому тижні в Ірані продовжили обмеження на перельоти з Великобританії, опасась епідемії британського штаму коронавірусу. Обмеження діють мінімум до 18 лютого. При цьому, в країні вже зафіксували сім випадків захворювання.

Раніше повідомлялося, що у Чехії заборонили в'їзд в країну для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавірусу і буде діяти з 30 січня.

Також, уряд Канади прийняло рішення про введення більш суворих правил щодо туристів через появу нових штамів COVID-19. Тепер по прибуттю в країну необхідно здати тест на відсутність коронавірусу.