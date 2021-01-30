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Иран ввел обязательный карантин для прибывающих из Европы

Автор: Роман Тверденко

Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стра Европы. Также они должны сдать тест на коронавирус.

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Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

Власти Ирана требуют отрицательный тест на коронавирус от всех, кто прибывает в страну, включая соседние государства.

На этой неделе в Иране продлили ограничения на перелеты из Великобритании, опасась эпидемии британского штамма коронавируса. Ограничения действуют минимум до 18 февраля. При этом, в стране уже зафиксировали семь случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.

Также, правительство Канады приняло решение о введении более строгих правил в отношении туристов из-за появления новых штаммов COVID-19. Теперь по прибытию в страну необходимо сдать тест на отсутствие коронавируса.

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