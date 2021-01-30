Иран ввел обязательный карантин для прибывающих из Европы

Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для прибывающих граждан из стра Европы. Также они должны сдать тест на коронавирус.

Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

Власти Ирана требуют отрицательный тест на коронавирус от всех, кто прибывает в страну, включая соседние государства.

На этой неделе в Иране продлили ограничения на перелеты из Великобритании, опасась эпидемии британского штамма коронавируса. Ограничения действуют минимум до 18 февраля. При этом, в стране уже зафиксировали семь случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что в Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.

Также, правительство Канады приняло решение о введении более строгих правил в отношении туристов из-за появления новых штаммов COVID-19. Теперь по прибытию в страну необходимо сдать тест на отсутствие коронавируса.