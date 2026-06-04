Израиль и Ливан договорились прекратить огонь: на каких условиях
Представители Ливана и Израиля по итогам переговоров в США договорились о введении режима прекращения огня. Обе стороны осудили агрессию Ирана против стран региона.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение Госдепа США.
Как следует из заявления, представители Ливана и Израиля провели в Вашингтоне переговоры 3 июня.
"В результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня", - отмечается в заявлении.
В пресс-релизе отмечается, что договоренности "ограничены полным прекращением огня со стороны радикального движения "Хезболла" и выводом всех боевиков "Хезболлы" из сектора к югу от реки Литани".
Ливан обязался усиливать возможности Ливанских вооружённых сил при поддержке США для установления эффективного контроля над всей страной.
Контекст переговоров
Прекращение огня остается шатким из-за постоянных боевых действий между Израилем и "Хезболлой". Группировка отказывается складывать оружие и постоянно атакует дронами израильские военные объекты.
Израильская армия сейчас активно начала создавать мини-воздушные силы. Эти подразделения по управлению дронами будут участвовать в операциях против Хезболлы в Ливане.