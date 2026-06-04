Израиль и Ливан договорились прекратить огонь: на каких условиях

Представители Ливана и Израиля по итогам переговоров в США договорились о введении режима прекращения огня. Обе стороны осудили агрессию Ирана против стран региона.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на сообщение Госдепа США .

Как следует из заявления, представители Ливана и Израиля провели в Вашингтоне переговоры 3 июня.

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"В результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня", - отмечается в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что договоренности "ограничены полным прекращением огня со стороны радикального движения "Хезболла" и выводом всех боевиков "Хезболлы" из сектора к югу от реки Литани".

Ливан обязался усиливать возможности Ливанских вооружённых сил при поддержке США для установления эффективного контроля над всей страной.