Иран вывесил красный флаг. Грозит ли Саудовской Аравии война и к чему готовится Запад

Повышенная боеготовность

Накануне американская газета The Wall Street Journal вышла с материалом о том, что официальные лица Саудовской Аравии поделились с США разведданными, которые свидетельствуют о неминуемой атаке на ряд объектов на территории королевства. В ответ американскую армию в регионе и вооруженные силы соседних стран привели в повышенную боеготовность.

Также согласно данным саудовской стороны, Иран готовится атаковать Эрбиль - столицу Иракского Курдистана. В частности, чтобы отвлечь внимание от продолжающихся массовых протестов из-за смерти молодой девушки Махсы Амини после избиения за неправильно надетый хиджаб. РБК-Украина подробно писало о том, как иранские власти пытались подавить народный гнев.

Фото: Иран якобы готовится атаковать Саудовскую Аравию и иракский Эрбиль (google.com/maps)

Источники Associated Press уточняют, что саудовская сторона считает это реальной угрозой нападения, причем в самое ближайшее время или в течение 48 часов. Однако до сих пор ни одно посольство или консульство США в регионе не выпускало предупреждений для своих граждан. Американские СМИ подчеркивают, что чиновники раскрыли чувствительную информацию на условиях анонимности.

Красный флаг на мечети

В ночь на 2 ноября в сети начало распространяться видео поднятого красного флага над одной из иранских мечетей. Сразу же появились теории о том, что это "знамя мести" аналогичное тому, которое было поднято в январе 2020 года перед ударом по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Отметим, в те же дни иранские военные сбили над Тегераном самолет "Международных авиалиний Украины".

Как пишет аналитическая группа Open Source Intelligence Monitor, это фактически означает объявление войны. Но подлинность опубликованного видео до сих пор не подтверждена. К тому же источники расходятся в том, где именно подняли флаг - над святыней Шах-Черах в Ширазе или над мечетью Джамкаран на окраине Кума.

Иранская военная операция начала 2020 года была ответом на ликвидацию одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции, генерала Касема Сулеймани целенаправленной атакой Военно-воздушных сил США в Багдаде (Ирак). Тогда под удар попали американские базы и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

"Это было сделано в честь шахида Касема Сулеймани, который был убит американцами, тем самым пообещав, что они отомстят за его мученическую смерть", - объясняли поднятие красного флага в Иране.

Реакции сторон

На данный момент официально реагирует только Вашингтон, который говорит об обеспокоенности и готовности ответить на возможную атаку со стороны Ирана.

"Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с Саудовской Аравией. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности.

Отвечая на вопрос о саудовских разведданных, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер отметил, что США хотят получить более подробные сведения.

"Но то, что мы говорили раньше, и я повторю это, заключается в том, что мы оставляем за собой право защищаться независимо от того, где наши силы служат, в Ираке или где-либо еще", - подчеркнул он.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс, не вдаваясь в подробности, добавил, что Америка "обеспокоена картиной угрозы". Саудовская Аравия на данный момент не ответила на запросы западных СМИ о комментариях. Как и миссия Ирана в ООН.

Фото: представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США обеспокоены возможными угрозами из Ирана (usembassy.gov)

"Последнее предупреждение" от Ирана

Иранские власти уже больше месяца не могут подавить массовые протесты и считают, что их подогревают внешние враги. В конце сентября десятками баллистических ракет и боевых беспилотников были атакованы северные районы Ирака, один из них был сбит американским военным самолетом возле Эрбиля.

Официальный Тегеран публично обвинил курдские группы, которые базируются в этом городе, в разжигании беспорядков. Кроме того, по его версии, в подстрекательстве к демонстрациям замешаны Саудовская Аравия, США и Израиль.

В частности, в октябре командующий КСИР Хоссейн Салами публично потребовал от Эр-Рияда прекратить освещение протестов в Иране спутниковым каналом Iran International. Этот канал вещает из Лондона на фарси и популярен среди многих иранцев.

"Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ. Вы вовлечены в это дело и знаете, что вы уязвимы", - пригрозил он саудовской стороне.

Государственное информационное агентство IRNA называет Iran International созданной Саудовской Аравией сетью, которая "применяет полностью антииранский подход". Благодаря репортажам этого телеканала весь мир облетели кадры массовых беспорядков и столкновений протестующих с военными и полицией.

Протесты, вызванные смертью курдской девушки, продолжаются уже полтора месяца. За это время погибли более 200 человек, около 1 000 арестованы.

Иран в гибридной войне с Саудовской Аравией

В 2019 году произошла крупнейшая атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в результате которой добыча сократилась вдвое, что вызвало резкий скачок цен на энергоносители. Примечательно, что в той атаке были использованы треугольные дроны-камикадзе типа Shahed-136, которые сегодня Россия применяет против Украины. Логично, что в причастности к атаке обвинили Иран, который в свою очередь отрицал это. К слову, ООН тоже не нашла доказательств.

В последние годы саудовцы также неоднократно подвергались ударам беспилотников, ракет и минометным обстрелам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене. Для борьбы с ними Эр-Рияд сформировал коалицию в 2015 году. Однако подвергся международной критике за авиаудары, в результате которых погибли десятки мирных жителей.

Как это может повлиять на Украину

Пока ответить на этот вопрос сложно, поскольку Иран еще не открыл свой фронт. Но в любом случае нынешняя ситуация может стать тестом для союзнических отношений с Россией, которой он поставляет ударные дроны для войны в Украине. И, как ожидается, в ближайшее время передаст крупную партию ракет.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщения о поставках новых партий дронов и ракет говорит о том, что Россия усугубляет зависимость от иранских вооружений. Скорее всего, Москва пытается компенсировать истощение собственных запасов ракет и дронов, а также провалы конвенциональных сил на фронте.

Кроме того, как пишет Bloomberg, война против Украины сблизила Россию с Ираном и в экономическом плане. В последнее время подсанкционные страны нарастили торговлю нефтепродуктами, и сегодня Тегеран добивается выгодного газового соглашения. Все это дает почву для сомнений насчет того, что Иран может отказаться от военной поддержки своего партнера.

Тем не менее в Украине внимательно следят за развитием событий.

"Иран поднял вчера над мечетью красный флаг. Это фактически означает начало войны. Все тоталитарные режимы, такие как Российская Федерация и Иран, отвлекают внимание боевых действиями. И уже Саудовская Аравия, Израиль и США готовятся реагировать на такие действия. Возможно, не до конца понятно, каким образом Иран будет на все фронты воевать и помогать в том числе России. Поэтому будем надеяться, что и эти события для Украины будут как-то играть положительно", - заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.