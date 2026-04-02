Иран выдвинул новое требование для прекращения войны, - CNN

Как пишет издание, критически важная водная артерия, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), стала мощнейшим оружием Исламской Республики.

И теперь Тегеран стремится превратиться как в источник потенциально миллиардов долларов годового дохода, так и в точку давления на мировую экономику.

Иран давно угрожал закрыть пролив в случае нападения, но мало кто ожидал, что он это сделает - или что это окажется настолько эффективным в срыве мировых торговых потоков.

Масштаб последствий, похоже, расширил амбиции Тегерана, а новые требования свидетельствуют о том, что он стремится превратить этот рычаг в нечто более долговечное.

По мнению аналитиков, Иран был частично ошеломлен, насколько успешной оказалась его стратегия по Ормузскому проливу. Тем, насколько дешево и относительно легко удается держать мировую экономику в заложниках.

"Один из уроков, которые были сделаны из этой войны, заключается в том, что Иран обнаружил этот новый рычаг влияния и, скорее всего, будет использовать его в будущем", - цитирует CNN слова эксперта.

Однако в Вашингтоне остро осознают этот риск. Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что одним из непосредственных вызовов после войны будут попытки Тегерана установить систему взимания платы в Ормузе.

Он заявил, что такое условие является незаконным и опасным для всего мира.

Как отмечает CNN, в предыдущих раундах переговоров с Вашингтоном Тегеран настаивал на смягчении санкций и признании своего права на развитие ядерных технологий в мирных целях, но не на контроле над Ормузским проливом.

Иран сигнализирует о возможности формализации этого рычага влияния. Так, комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона о судоходстве в Ормузском проливе.

В его положения, в частности, включен пункт о денежных сборах за проход через пролив. Проект также включает пункты о запрете прохождения через этот морской коридор судам, связанным с Соединенными Штатами или Израилем.