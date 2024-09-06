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Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, - WSJ

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Иран передал Российской Федерации партию баллистических ракет. Вероятно – они малой дальности действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Этот шаг даст Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины.

"Этот шаг был сделан в то время, когда Россия усилила свои ракетные атаки на украинские города и инфраструктуру, в результате чего в последние дни погибли десятки мирных жителей", - пишет WSJ.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки проинформировали союзников об этом шаге Ирана за последние несколько дней.

Что предшествовало

В августе агентство Reuters писало о том, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath360. Сообщалось, что Россия может получить несколько сот таких ракет. В то же время, Иран увеличил производство баллистических ракет и беспилотников после заключения договора с Россией о сотрудничестве.

Также сегодня СМИ сообщали, что Российская Федерация может получить партию двух типов баллистических ракет.

Подробно о том, чем опасны ракеты Fath-360 и как Россия их может использовать – читайте в материале РБК-Украина.

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