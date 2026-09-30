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Иран возобновляет ядерную программу и готовит новые атаки: Нетаньяху раскрыл данные разведки

09:35 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху передал лидеру ОАЭ данные о возможном возобновлении ядерной программы Ирана и предупредил о новых атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным CNN, во время визита в Объединенные Арабские Эмираты Нетаньяху показал президенту страны шейху Мохаммеду бин Заиду новые материалы израильской разведки.

Израильский источник, знакомый с ходом встречи, сообщил изданию, что данные свидетельствуют о возможном возобновлении Ираном работы над ядерной программой.

В частности, речь шла о новом строительстве на объекте "Пикакс", расположенном примерно в 140 милях к югу от Тегерана. По оценке израильской стороны этот объект может играть важную роль в попытках Ирана возобновить ядерную программу.

Нетаньяху предупредил о возможной атаке Ирана

По информации двух источников CNN, на переговорах также находился высокопоставленный представитель саудовских служб безопасности.

Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке, в частности, деятельность хуситов в Йемене, ситуацию вокруг Баб-эль-Мандебского пролива и Ормузского пролива.

Напомним, чтоСША и Иран не смогли договориться во время последних переговоров, а попытки Катара достичь компромисса завершились без существенного прогресса.

Стороны имеют разные требования: Вашингтон настаивает на ядерных уступках Ирана, тогда как Тегеран требует ослабления давления США.

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