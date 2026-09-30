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Іран відновлює ядерну програму і готує нові атаки: Нетаньягу розкрив дані розвідки

09:35 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Getty Images)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу передав лідеру ОАЕ дані про можливе відновлення ядерної програми Ірану та попередив про нові атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними CNN, під час візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Нетаньягу показав президенту країни шейху Мохаммеду бін Заїду нові матеріали ізраїльської розвідки.

Ізраїльське джерело, знайоме з перебігом зустрічі, повідомило виданню, що ці дані свідчать про можливе відновлення Іраном роботи над ядерною програмою.

Зокрема, йшлося про нове будівництво на об'єкті "Пікакс", розташованому приблизно за 140 миль на південь від Тегерана. За оцінкою ізраїльської сторони, цей об'єкт може відігравати важливу роль у спробах Ірану відновити ядерну програму.

Нетаньягу попередив про можливу атаку Ірану

За інформацією двох джерел CNN, на переговорах також був присутній високопоставлений представник саудівських служб безпеки.

Сторони обговорили останні події на Близькому Сході, зокрема діяльність хуситів у Ємені, ситуацію навколо Баб-ель-Мандебської протоки та Ормузької протоки.

Нагадуємо, що США та Іран не змогли домовитися під час останніх переговорів, а спроби Катару досягти компромісу завершилися без суттєвого прогресу.

Сторони мають різні вимоги: Вашингтон наполягає на ядерних поступках Ірану, тоді як Тегеран вимагає послаблення тиску США.

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