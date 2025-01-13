Иран ведет тайные переговоры с РФ о реализации ядерной программы, - The Times

Иран осуществляет тайные дипломатические миссии в Россию. Цель - укрепить свой военный и оборонный потенциал и заручиться поддержкой Москвы в вопросе ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

По словам собеседников издания, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Лариджани совершает полеты в и из России тайными рейсами для встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. Цель таких усилий - получить российскую помощь в реализации ядерной программы Ирана.

Лариджани - бывший спикер иранского парламента, который вел переговоры по ядерным вопросам. Отмечается, что "его тайные полеты в Москву означают углубление ирано-российских отношений и увеличение рычагов влияния друг над другом".

По данным источников в западной разведке, Тегеран ищет дальнейшую помощь со стороны России в ядерной тематике и экспертизе.

"Поскольку они углубляют свои стратегические отношения, а Россия зависит от Ирана в вопросах ракет и беспилотников, есть опасения, что Москва готова пересечь ранее начерченные "красные линии" по иранской ядерной программе", - сообщил источник.

Данные разведки свидетельствуют, что Иран ищет последнюю версию истребителя Су-35, пытаясь повысить оперативную способность своих ВВС. По некоторым данным, самолеты уже закуплены.

Тегеран также хочет восстановить свои системы ПВО, которые были уничтожены Израилем во время последней серии атак в прошлом году. Зенитно-ракетные комплексы С-300 изначально были поставлены Россией.

Бывший директор НАТО по ядерному нераспространению Уильям Альберк считает, что иранские эксперты могли бы многому научиться, посещая российские ядерные объекты, даже если бы эти визиты были короткими.

Он отметил, что, хотя Ирану не нужна помощь в создании бомбы, он "определенно выиграет от тайного сотрудничества с Россией".

Как отмечает The Times, усиление сотрудничества между Тегераном и Москвой происходит на фоне потери Ираном своих позиций на Ближнем Востоке и роста экономических трудностей из-за жестких западных санкций.