Иран ударил ракетами по Израилю, повреждена штаб-квартира Microsoft (фото, видео)

Отмечается, что утром Иран запустил в сторону Израиля по меньшей мере три ракеты. Часть из них упала прямо рядом с офисом компании Билла Гейтса Microsoft на парковку с автомобилями.

По сообщениям местных СМИ, пострадало остекление здания. Также после взрыва загорелось по меньшей мере шесть автомобилей.

Город Беэр-Шева расположен в пустыне Негев, где расположена израильская авиабаза Неватим.

Армия обороны Израиля отмечает, что перехватила иранскую ракету, а пожар спровоцировали ее обломки.

Ракета попала неподалеку от жилых домов и спровоцировала возгорание нескольких автомобилей.

На видео, опубликованном израильской службой экстренной помощи Magen David Adom, видно несколько пожаров на улице в южном городе, возле технологического парка, где расположен офис Microsoft.

Израильская полиция сообщила, что получила сообщение о падении боеприпасов в открытых районах Южного округа страны, добавив, что есть материальный ущерб, но сообщений о жертвах нет.

Очевидцы сообщают о полном уничтожении ракетой здания Microsoft. По данным СМИ, в результате атаки Ирана по городу пострадали минимум 18 человек.