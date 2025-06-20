Иран ударил по Хайфе ракетами: есть пострадавшие, над городом поднялся дым

Война Израиля с Ираном

Напомним, Израиль на прошлой неделе начал ракетные удары по Ирану. Тегеран принял ответные меры.

Иранские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Израиля. В частности, на прошлой неделе в результате удара баллистикой погибли пятеро украинцев. Среди них трое детей и две женщины. Речь о семье из Одессы.

8-летняя девочка приехала в Израиль, чтобы пройти курс лечения от лейкемии. При этом ее отец воюет на фронте в Украине.

К слову, в ночь на 20 июня Израиль ударил по Тегерану. Истребители поразили ядерные объекты в столице Ирана.

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