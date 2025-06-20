Иран ударил по Хайфе ракетами: есть пострадавшие, над городом поднялся дым

Иранские войска сегодня, 20 июня, атаковали Израиль ракетами. В городе Хайфа был "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.
Издание со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу MDA сообщает, что в результате атаки на Хайфу как минимум два человека серьезно пострадали. Это произошло в результате прямого удара баллистикой.
В сети уже публикуют фото последствий удара по Хайфе. После атаки над городом поднялся густой дым.
Напомним, Израиль на прошлой неделе начал ракетные удары по Ирану. Тегеран принял ответные меры.
Иранские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Израиля. В частности, на прошлой неделе в результате удара баллистикой погибли пятеро украинцев. Среди них трое детей и две женщины. Речь о семье из Одессы.
8-летняя девочка приехала в Израиль, чтобы пройти курс лечения от лейкемии. При этом ее отец воюет на фронте в Украине.
К слову, в ночь на 20 июня Израиль ударил по Тегерану. Истребители поразили ядерные объекты в столице Ирана.
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