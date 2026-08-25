ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США начали новую операцию против Ирана и раскрыли ее цель

10:01 25.08.2026 Вт
2 мин
Дональд Трамп хочет привлечь к ней мировых лидеров
aimg Юлия Капитонова
США начали новую операцию против Ирана и раскрыли ее цель Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Накануне стартовала новая американская операция по ослаблению иранского режима и его союзников. Она получила название "Экономический изгнанник".

С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Минфин.

Как объяснил Бессент, операция предусматривает расширение вторичных санкций против организаций и государств, сотрудничающих с Тегераном.

Более того, США вводят ограничения против ряда ключевых секторов экономики Ирана, в частности:

  • цифровых активов;
  • золотого рынка;
  • авиации;
  • технологической отрасли;
  • судоходства.

Глава Минфина США уточнил, что Вашингтон планирует заблокировать все основные источники финансирования иранского режима, пока Тегеран не останется без экономической поддержки.

По словам Бессента, его команда уже определила посредников и сети, через которые Иран обходил санкции и занимался контрабандой нефти.

"Наша цель - перерезать каждую экономическую артерию, которая поддерживает этот тиранический режим, пока Тегеран не останется в одиночестве", - заявил Бессент.

Теперь американские ведомства намерены усилить давление и заблокировать источники доходов, используемые для финансирования Корпуса стражей исламской революции и иранских властей.

Министр также предупредил, что компании и организации, помогающие Ирану отмывать средства, рискуют лишиться доступа к американской долларовой финансовой системе.

В то же время Бессент уточнил, что большинство вторичных санкций не вступят в силу мгновенно - Вашингтон планирует дать нарушителям время, чтобы прекратить сотрудничество с Тегераном.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп также ведет переговоры с лидерами других государств, призывая их прекратить экономическое взаимодействие с иранским режимом.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.

Более того, президент США Дональд Трамп изменил стратегию по Ирану, сделав ставку на санкции и выжидания вместо военных действий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Новости
Пункт пропуска с Молдовой временно закрыт после ночной атаки РФ
Пункт пропуска с Молдовой временно закрыт после ночной атаки РФ
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией