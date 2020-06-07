Іран досі не відповів на ноту України у справі збитого літака МАУ, - МЗС

Іран досі офіційно не відповів на ноту України про врегулювання всіх питань по справі збитого літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Нота була направлена через три дні після збиття літака - 11 січня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає "Радіо.Свобода".

"Перша нота з нашими вимогами і пропозицію для врегулювання всіх питань була спрямована в Іран ще 11 січня. Це озвучував і президент України Володимир Зеленський. Станом на сьогодні, а це 5 місяців, ми не отримали жодної офіційної відповіді. У цій ноті також говорилося і про готовність України провести переговори з Іраном. Відповіді немає. Є лише висловлювання в пресі щодо готовності", - сказав Єнін.

Також він заявив, що "гарним жестом" була б передача Іраном Україні "чорних ящиків". Крім цього Єнін зазначив, що Україна не буде затримувати процес переговорів з іранською стороною.

"Я впевнений, що до моменту одержання письмової відповіді від Ірану на нашу січневу ноту, президент вже створить делегацію України. Затримки на початку переговорах від України не буде", - заявив заступник міністра.

Україна вимагає від Ірану, щоб технічне і кримінальне розслідування відповідало базовим принципам неупередженості, незалежності та прозорості.

Зазначимо, авіакатастрофа літака МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з Тегерана. Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили військові Корпусу вартових ісламської революції. В результаті загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Раніше посол Ірану повідомив, що Україна є пріоритетною країною для передачі "чорних скриньок" літака МАУ.

Також РБК-Україна писало, що Іран майже завершив розслідування катастрофи літака МАУ.