Иран до сих пор не ответил на ноту Украины по делу сбитого самолета МАУ, - МИД

Иран до сих пор официально не ответил на ноту Украину об урегулировании всех вопросов по делу сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Нота была направлена спустя три дня после сбития самолета - 11 января.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает "Радио.Свобода".

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - сказал Енин.

Также он заявил, что "хорошим жестом" была бы передача Ираном Украине "черных ящиков". Кроме этого Енин отметил, что Украина не будет задерживать процесс переговоров с иранской стороной.

"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговорах от Украины не будет", - заявил замминистра.

Украина требует от Ирана, чтобы техническое и уголовное расследование соответствовало базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности.

Отметим, авиакатастрофа самолета МАУ произошла утром 8 января при вылете из Тегерана. Boeing 737 авиакомпании МАУ сбили военные Корпуса стражей исламской революции. В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее посол Ирана сообщил, что Украина является приоритетной страной для передачи "черных ящиков" самолета МАУ.

Также РБК-Украина писало, что Иран почти завершил расследование крушения самолета МАУ.