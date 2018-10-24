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США відкликають візи урядовців, що причетні до смерті Хашкаджі

Новини » Політика    24.10.2018 - 03:02
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)
Ілюстративне фото (flickr.com/secdef)

Держсекретар заявив, що це не буде "останнє слово з боку США"

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати відкликають візи урядовців Саудівської Аравії, що мають причетність до смерті журналіста Джамаля Хашкаджі, а також розглядають можливість введення санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Помпео розповів, що США змогла ідентифікувати деяких посадовців Саудівської Аравії, які відповідальні за вбивство журналіста Хашкаджі, а також мають вжити заходів, включно зі скасуванням віз та вивченням можливостей введення санкцій.

"Це не буде останнє слово з боку США у цій справі. Сполучені Штати не допускають подібних жорстоких дій, щоб через насильство змусити мовчати журналіста Хашкаджі", - повідомив держсекретар.

Також речниця Держдепу Хізер Науерт повідомила, що візи 21 посадовця Саудівської Аравії, які мають причетність до вбивства журналіста, будуть відкликані, або вони можуть стати небажаними для відвідування США й отримання американської візи.

"Більшість з цих 21 мають візи США", - додала Науерт.

Нагадаємо, G7 закликали Саудівську Аравію розслідувати вбивство журналіста Хашкаджі. У "Великій сімці" підкреслили, що обставини смерті Хашкаджі нагадують про "необхідність захисту журналістів і свободи слова по всьому світу"

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