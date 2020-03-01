ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран вважає, що США неуповноважені підписувати угоди щодо Афганістану

Новини » Політика     01.03.2020 - 12:00
Іран вважає, що США неуповноважені підписувати угоди щодо Афганістану
Фото: підписання мирної угоди (twitter.com SecPompeo)

США нібито не мають юридичного права підписувати угоду з "Талібаном"

Іран вважає, що Сполучені Штати Америки (США) не мають юридичних прав підписувати мирну угоду з радикальним рухом "Талібан" щодо Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Ірану, США не мають юридичних прав підписувати мирну угоду чи визначати майбутнє Афганістану.

"Міцна мирна угода в Афганістані може бути досягнута лише на основі міжафганського діалогу за участі всіх політичних груп, включаючи талібів", - заявили у відомстві.

Крім того, у Тегерані наголосили, що при підготовці мирних домовленостей необхідно враховувати інтереси сусідніх з Афганістаном держав.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав підписання мирної угоди між США та радикальним рухом "Талібан". Гутерріш додав, що ООН готова надати необхідну підтримку Афганістану для забезпечення миру.

РБК-Україна писало, що 29 лютого у Катарі було підписано мирну угоду між США та радикальним рухом "Талібан". Лідер талібів пообіцяв, що рух буде дотримуватися домовленостей і закликав до розвитку в Афганістані системи управління, що відповідатиме нормам ісламу.

Після підписання мирної угоди, президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчим часом особисто зустрітися з лідерами руху "Талібан".

Уряд Афганістану і таліби проведуть обмін полоненими США мають намір зняти санкції з членів руху "Талібан"
Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиІранАфганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся