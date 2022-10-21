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Иран рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину

Фото: Иран рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Украину (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство иностранных дел Ирана посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и попросило находящихся в стране иранцев выехать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на APA.

"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением безопасности в Украине всем гражданам Ирана рекомендовано воздержаться от посещения этой страны", - говорится в сообщении МИД Ирана.

Отмечается, что находящиеся в Украине иранцы также должны покинуть государство, чтобы защитить свою жизнь и безопасность.

Напомним, ранее аналитики ISW отметили, что Россия, вероятно, договорилась с Тегераном о поставках беспилотников Arash-2, которые являются "новинкой" иранского оборонного комплекса.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, Иран направит в РФ инструкторов по использованию дронов-камикадзе, а в Крым уже прибыли иранские военные для помощи россиянам с беспилотниками.

Между тем Иран отвергает обвинения в поставках вооружения РФ и заявляет о готовности к переговорам с Украиной.

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Иран