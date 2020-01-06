ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео був одним з головних прихильників вбивства Сулеймані, - WP

Новини » Політика     06.01.2020 - 12:49
Помпео був одним з головних прихильників вбивства Сулеймані, - WP
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео вперше завів мову про ліквідацію Сулеймані кілька місяців тому

Держсекретар США Майк Помпео був одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела.

За даними видання, Помпео вперше завів розмову про ліквідацію Сулеймані кілька місяців тому, проте ні Трамп, ні представники Пентагону не захотіли схвалити таку операцію. Помпео знову став активно переконувати президента вбити Сулеймані кілька днів тому.

За словами джерела Washington Post, він обговорював таку можливість з президентом кожен день по кілька разів.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктах на території Іраку.

Проте міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що загрожувати Іраку санкціями у відповідь на рішення парламенту країни вивести американські війська з території республіки "не дуже корисно".

МЗС Німеччини розкритикував погрози Трампа про санкції проти Іраку США припиняють навчання місцевих сил в Іраку
Новини України Сполучені Штати АмерикиІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся