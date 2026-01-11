Иран провел массовые аресты протестующих, грозят наказанием

"Прошлой ночью были осуществлены значительные аресты основных участников беспорядков, которые будут наказаны после прохождения юридических процедур", - заявил начальник Национальной полиции Ахмад-Реза Радан, не предоставляя подробностей о количестве задержанных или их имен.

Протесты в Иране

Протесты в Иране возникли из-за социальных и политических напряжений и охватили несколько крупных городов страны.

С конца декабря 2025 года в Иране продолжаются масштабные протесты, которые переросли в вооруженные столкновения.

Все началось 28 декабря в Тегеране, когда торговцы центрального рынка вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.

По сообщениям местных СМИ, активнее всего участвовали продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают товар за иностранную валюту, а продают за местную.

К протестам присоединились студенты и другие слои населения, а также те, кто ранее считался "опорой режима", что стало неожиданностью для властей.

Иранские власти отреагировали жестко, применив стрельбу, спецсредства, избиения и массовые аресты.