Іран продовжить експорт нафти, незважаючи на санкції США

Уряд Ірану заявив, що буде використовувати будь-яку можливість для експорту своєї нафти, незважаючи на санкції США. Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра нафти Ірану Биджана Зангане, експорт нафти є законним правом країни. Про це він заявив у неділю в заяві Міністерства.

"Ми будемо використовувати всі можливі шляхи для експорту нафти, і ми не поступимося тиску Америки, тому що експорт нафти є законним правом Ірану, - сказав Зангане.

Повідомляється, що після введення нових санкцій США, після того як президент Америки Дональд Трамп вийшов з угоди з ядерної угоді в 2015 році, експорт нафтової сировини з Ірану скоротився більш ніж на 80%.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран в перекачуванні нафти для Сирії. Зокрема, він продемонстрував зображення з двома суднами, одне з яких, судячи з напису, іранський танкер Adrian Darya 1.

Також РБК-Україна писало, що Іран звинуватив США на початку "кібервійни". За словами міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріф США почали кібервійну з нападу на іранські ядерні об'єкти.