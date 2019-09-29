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Іран звинуватив США в початку "кібервійни"

Новини » Політика    29.09.2019 - 16:19
Іран звинуватив США в початку "кібервійни"
Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

За словами Заріфа, "кібервійна" ведеться проти Ірану

Міністр закордонних справ (МЗС) Ірану Мохаммад Джавад Заріф звинуватив США в початку "кібервійни". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

За його словами, "кібервійна" ведеться проти Ірану.

"Сполучені Штати почали цю кібервійну з нападу на наші ядерні обʼєкти дуже небезпечним, безвідповідальним способом, який міг убити мільйони людей", - сказав Заріф.

Також міністр згадав вірус StuxNet, який використовували раніше проти Ірану.

Існує припущення, що StuxNet є спеціалізованою розробку спецслужб Ізраїлю і США, яка спрямована проти ядерного проєкту Ірану.

Крім того, Заріф заперечив звинувачення США щодо наміру Ірану втрутитися в американські вибори у 2020 році. Міністр підкреслив, що країна не надає переваги будь-якій зі сторін на майбутніх виборах.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп відповів відмовою на пропозицію Ірану зняти з країни всі санкції в обмін на проведення зустрічі. При цьому, президент Ірану Хасана Роухани раніше заявив, що Трамп сам запропонував скасувати санкції проти Ірану в обмін на початок переговорів.

Як повідомляло РБК-Україна, що під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп закликав світові країни посилити економічний тиск проти Ірану.

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