Іран визнав потрапляння двох ракет в літак МАУ

Літак Міжнародних авіаліній України (МАУ) 8 січня був збитий двома ракетами Tor-M1 класу "земля-повітря" малого радіусу дії. Про це свідчать дані другого попереднього звіту про розслідування Організації цивільної авіації Ірану, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Літак вилетів з Тегерану о 6:12 за місцевим часом і втратив зв'язок з авіадиспетчером на висоті 2,4 км. З екранів вторинного спостереження лайнер зник о 6:15, а з первинного - о 6:18.

Зазначається, що пролетівши повз житловий район, літак торкнувся землі у громадському парку. Він розривався на частини, коли рухався через футбольне поле, сільгоспугіддя і сади.

У звіті йдеться, що "чорні скриньки" лайнера є одними з найпередовіших у своєму класі у світі, а в Ірану немає коштів для їх декодування. Водночас французькі й американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправляти в Іран необхідне обладнання для розшифровки "чорних ящиків".

Нагадаємо, голова Верховного суду Ірану Ебрахим Раїси заявив, що влада країни повинні терміново виконати свої зобов'язання по компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака МАУ.

Крім того, українські експерти першими виявили елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Українські експерти першими виявили елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції Ірану, нібито переплутавши з літаком Сполучених Штатів. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, серед яких 11 українців.