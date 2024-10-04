Иран пригрозил Израилю ударами по энергообъектам

Иран может нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры Израиля. Это произойдет в случае атаки на иранскую территорию.

Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Али Фадави, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Фадави, Иран является большой страной, у которой "много экономических центров". При этом у Израиля "только три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов".

"Мы можем нанести удар по всем этим объектам одновременно", - добавил иранский командир.

Он уточнил, что такой удар по энергетическим объектам возможен, если Израиль "совершит ошибку".