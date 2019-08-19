Іран пригрозив США наслідками через ситуацію з танкером

Міністерство закордонних справ Ірану попередило США про "серйозні наслідки" у разі затримання супертанкера Grace 1, який 19 серпня залишив Гібралтар після того, як був затриманий там на початку липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Зокрема, МЗС Ірану закликав США "не робити помилок".

"Іран попередив американських представників через усі можливі канали ... не робити такої помилки, тому що вона буде мати серйозні наслідки", - заявив прес-секретар МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Нагадаємо, іранський супертанкер Grace 1 був затриманий минулого місяця в Гібралтарі на прохання США. Судно підозрювалася в доставці нафти в Сирії в обхід європейських санкцій.

Арешт танкера став причиною дипломатичного скандалу між Лондоном і Тегераном, який у відповідь почав затримувати британські судна.

15 серпня уряд Гібралтару вирішив відпустити танкер та опублікував пояснення, в якому зазначив, що у нього є вагомі документальні докази, що судно прямувало до Сирії, перш ніж його затримали після входу в британські територіальні води. Однак від іранського уряду надійшли офіційні письмові запевнення", що судно не буде розвантажуватися в Сирії.

Після цього влада США зажадали повторно арештувати танкер, однак Гібралтар відмовив.

У ніч на 19 серпня судно вийшло з акваторії Гібралтару і попрямувало в міжнародні води. У США заявили, що вони "глибоко розчаровані Великобританією після звільнення танкера з Гібралтару", і попередили, що порти, банки та інші особи, що мають справу з судном або його екіпажем, можуть бути піддані санкціям.