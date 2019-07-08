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Іран пригрозив підвищити рівень збагачення урану до 20%

Новини » Суспільство    08.07.2019 - 23:55
Іран пригрозив підвищити рівень збагачення урану до 20%
Фото: Тегеран (twitter.com/RT)

Попередньо встановлено, що Іран перевищив рівень збагачення урану в 3,67%

Іран у понеділок, 8 липня, пригрозив відновити роботу деактивуючих центрифуг і збільшити рівень збагачення урану до 20% в якості потенційних заходів відступу від умов ядерної угоди 2015 року. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Організації з атомної енергії, Тегеран перевищив дозволений ядерної угодою рівень збагачення урану в 3,67%. Таким чином показник був доведений до 4,5%. У той же час Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зазначило, що досі перевіряє цю цифру.

Минулого тижня Іран повідомив, що вже порушив встановлений угодою ліміт запасів низькозбагаченого урану. Також Тегеран планує повторний запуск центрифуг IR-2M, які були демонтовані під час підписання угоди.

Загрози посилять тиск на європейські країни, які наполягають на виконанні умов угоди Іраном, незважаючи на вихід США з угоди.

"Якщо учасники угоди, особливо європейці, не будуть серйозним чином виконувати свої зобов'язання, третій крок буде більш сильним, більш рішучим і трохи несподіваним", - сказав у понеділок офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив новими санкціями проти Ірану, у випадку, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран і не повернеться до дотримання його лімітів, встановлених ядерних угодою.

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