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В ООН звинуватили Іран у приховуванні обставин катастрофи МАУ

Новость на русском → Іран, Середа 24 лютого 2021 05:58
В ООН звинуватили Іран у приховуванні обставин катастрофи МАУ Фото: голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі (alef.ir)
Автор: Даша Харченко

Спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар у Женеві заявила, що Іран навмисно приховує обставини авіакатастрофи літака компанії МАУ. Трагедія сталась 8 січня 2020 року.

Про це йдеться у звіті UN entity on human rights.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах Ірану нібито спеціально мають на меті "створити максимум плутанини ".

Спецдоповідач ООН зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду на лист, який направила ще в грудні минулого року.

Вона також звинуватила Іран в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, які не надали можливості рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.

Раніше повідомлялось, що військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародні авіалінії України"). Готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Нагадаємо, Україна хоче без суду вирішити ситуацію з Іраном з МАУ, але на це може піти до 5 років.

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