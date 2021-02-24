В ООН звинуватили Іран у приховуванні обставин катастрофи МАУ

Спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар у Женеві заявила, що Іран навмисно приховує обставини авіакатастрофи літака компанії МАУ. Трагедія сталась 8 січня 2020 року.

Про це йдеться у звіті UN entity on human rights.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах Ірану нібито спеціально мають на меті "створити максимум плутанини ".

Спецдоповідач ООН зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду на лист, який направила ще в грудні минулого року.

Вона також звинуватила Іран в тому, що на місце катастрофи були допущені мародери, які не надали можливості рідним загиблих отримати речі жертв катастрофи.