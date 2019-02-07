Іран представив нову балістичну ракету

В Ірані заявили, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели санкції проти країни

Иран продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия 1000 км. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fars.

Генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что это ответ на действия США и ЕС, которые ввели против Ирана санкции.

"Мы рассматриваем массовое производство интеллектуальных ракет, которые вобрали в себя новейшие достижения науки и техники, как свидетельство растущих возможностей наших технологий", - добавил он.

"Ракета "Дизфуль" - дальнейшее развитие проекта ракеты "Зульфикар", рассчитанной на дальность в 700 км. Она превосходит ее на 300 км за счет применения новых технологий. Кроме того, в ней вдвое увеличена мощность доставляемого боезаряда. Никакие попытки ограничить нашу ракетную мощь не остановят нас в достижении наших целей по разработке средств сдерживания", - сказал командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

После этого министр нефтяной отрасли Ирана Бижан Зангане заявил, что действующие в отношении страны санкции США "совершенно незаконны" и Тегеран не намерен их соблюдать.