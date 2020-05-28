Ядерна програма Ірану: США готують санкції проти розробників

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Санкції торкнуться двох вчених, які в Ірані є керівниками ядерної програми

Сполучені Штати завершують режим відмови від санкцій проти Ірану через його ядерну програму. Санкції в першу чергу торкнуться розробників програми.

Про це державний секретар США Майк Помпео повідомив у своєму Twitter.

Держсекретар зазначив, що Тегеран "продовжує ядерну ескалацію". США сприймають це, як ознаменування закінчення переговорів.

Зокрема, Помпео повідомив про введення санкцій проти двох лідерів ядерної програми Ірану - Маджиду Агаї і Амджад Сазгару.

"У вчених є вибір: проводити свою роботу в мирному напрямку або ризикувати потрапити під санкції", - підкреслив держсекретар.

Зазначимо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що, згідно з їхніми підрахунками, кількість збагаченого урану в Ірані перевищує ліміт ядерної угоди в п'ять разів.

Це сталося після того, як Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. Зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.

Нагадаємо, у березні 2020 року Майк Помпео закликав всі країни вимагати від Ірану відповідальності за невиконання ядерного договору.

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Автор: Виталия Мазур