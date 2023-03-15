В Иране возобновились антиправительственные протесты
В Иране снова состоялись акции протеста, прошедшие в разных городах, в том числе и Тегеране. Манифестанты вышли на улицы, скандируя антиправительственные лозунги.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание Iranintl.
Молодежные группы призывали с конца февраля к трем ночным протестам, в том числе к фестивалю огня Charshanbeh Souri во вторник. В своих сообщениях в социальных сетях "Объединенная молодежь Ирана", альянс различных групп "соседской молодежи" со всей страны, призвала всех сформировать группы и выйти на улицы в знак протеста.
В своем заявлении группа пообещала превратить фестиваль огня в "символ" борьбы с "репрессивным и преступным режимом" и "реакционной исламской культурой".
Небольшие группы протестующих вышли на акции в нескольких городах в понедельник после призыва к трем ночным протестам, включая празднование древнего фестиваля огня во вторник.
На кадрах из соцсетей видны участники акций в некоторых районах столицы Тегерана, Мешхеда, Казвина и Малайера. Группы молодых людей маршировали и скандировали призывы к свержению режима.
На некоторых видео показаны горящие мусорные баки и автомобильные шины на улицах, а также как протестующие бросали зажженные предметы в правительственные здания и банки.
#تهران #مریوان #مهاباد #پیرانشهر #سنندج هستههای انقلابی جوانان آزادیخواه محلات با برپایی آتش چهارشنبه سوری و مسدود کردن خیابانها شکل گرفت. #مهسا_امینی #فراخوان_چهارشنبه_سوری @UYI_fa @UYI_en @ic_UYI pic.twitter.com/VRxfUIC1pm— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 14, 2023
جوانان آزادیخواه کُرد با سردادن شعار "مرگ بر خامنهای دیکتاتور" و برپایی آتش انقلاب، جاده سنندج-کرمانشاه را مسدود کردند.#مهسا_امینی #فراخوان_چهارشنبه_سوری @UYI_fa @UYI_en @ic_UYI pic.twitter.com/sNJqasxyv9— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 13, 2023
جوانان آزادیخواه کُرد با سردادن شعار "مرگ بر خامنهای دیکتاتور" و برپایی آتش انقلاب، جاده سنندج-کرمانشاه را مسدود کردند.#مهسا_امینی #فراخوان_چهارشنبه_سوری @UYI_fa @UYI_en @ic_UYI pic.twitter.com/sNJqasxyv9— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 13, 2023
رشت - میدان شهرداری، جمعیت باورنکردنی معترضین در شب چهارشنبه سوری@Javanan_gilan #مهسا_امینی#فراخوان_چهارشنبه_سوری@UYI_fa @ic_UYI pic.twitter.com/jGkhNIBnye— اتحاد جوانان محلات ایران (@UYI_fa) March 14, 2023
Напомним, что с конца сентября 2022 года в Иране происходили протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".
По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних.
В феврале иранские власти впервые признала масштабы репрессий, и на фоне протестов верховный лидер страны распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для "десятков тысяч" заключенных.
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