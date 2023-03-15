ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иране возобновились антиправительственные протесты

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 06:08
В Иране возобновились антиправительственные протесты Фото: участница протеста в Тегеране (iranintl.com)
Автор: Владимир Костырин

В Иране снова состоялись акции протеста, прошедшие в разных городах, в том числе и Тегеране. Манифестанты вышли на улицы, скандируя антиправительственные лозунги.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание Iranintl.

Молодежные группы призывали с конца февраля к трем ночным протестам, в том числе к фестивалю огня Charshanbeh Souri во вторник. В своих сообщениях в социальных сетях "Объединенная молодежь Ирана", альянс различных групп "соседской молодежи" со всей страны, призвала всех сформировать группы и выйти на улицы в знак протеста.

В своем заявлении группа пообещала превратить фестиваль огня в "символ" борьбы с "репрессивным и преступным режимом" и "реакционной исламской культурой".

Небольшие группы протестующих вышли на акции в нескольких городах в понедельник после призыва к трем ночным протестам, включая празднование древнего фестиваля огня во вторник.

На кадрах из соцсетей видны участники акций в некоторых районах столицы Тегерана, Мешхеда, Казвина и Малайера. Группы молодых людей маршировали и скандировали призывы к свержению режима.

На некоторых видео показаны горящие мусорные баки и автомобильные шины на улицах, а также как протестующие бросали зажженные предметы в правительственные здания и банки.

Напомним, что с конца сентября 2022 года в Иране происходили протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".

По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних.

В феврале иранские власти впервые признала масштабы репрессий, и на фоне протестов верховный лидер страны распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для "десятков тысяч" заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии