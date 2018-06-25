Іран - Португалія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають явним фаворитом діючих чемпіонів Європи

Збірні Ірану і Португалії зустрінуться в третьому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є португальська команда.

25 червня 21:00

Саранськ, стадіон "Мордовія Арена"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу діючих чемпіонів Європи з коефіцієнтом 1,66, а на їх опонента - 6,0. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,8.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Португалії можна поставити з коефіцієнтом 1,67, а на перемогу Ірану - 5,5.

Нагадаємо, збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі і позбавила її шансів на вихід в плей-офф ЧС-2018.