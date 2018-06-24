ЧС-2018: Колумбія позбавила Польщу шансів на вихід в плей-офф

Колумбійці забили три м'ячі без відповіді полякам

Збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі з рахунком 3:0 в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

У складі переможців забиті м'ячі на свій рахунок записали Йерро Міна, Радамель Фалькао і Хуан Куадрадо. Після другого поспіль поразки на ЧС-2018 збірна Польщі втратила навіть теоретичні шанси на вихід в плей-офф турніру.

У матчі 3 туру групового етапу збірна Колумбії зустрінеться з командою Сенегалу, а Польща зіграє з Японією. Обидва матчі пройдуть 28 червня.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.