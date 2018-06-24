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ЧС-2018: Колумбія позбавила Польщу шансів на вихід в плей-офф

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    24.06.2018 - 23:16
Фото: Польща - Колумбія (twitter.com/FCFSeleccionCol)
Фото: Польща - Колумбія (twitter.com/FCFSeleccionCol)

Колумбійці забили три м'ячі без відповіді полякам

Збірна Колумбії розгромила національну команду Польщі з рахунком 3:0 в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

У складі переможців забиті м'ячі на свій рахунок записали Йерро Міна, Радамель Фалькао і Хуан Куадрадо. Після другого поспіль поразки на ЧС-2018 збірна Польщі втратила навіть теоретичні шанси на вихід в плей-офф турніру.

У матчі 3 туру групового етапу збірна Колумбії зустрінеться з командою Сенегалу, а Польща зіграє з Японією. Обидва матчі пройдуть 28 червня.

Нагадаємо, збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Швецією в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

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Теги публікації: Польша, ЧМ-2018, Колумбия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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