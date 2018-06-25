Иран - Португалия: прогноз букмекеров

Специалисты считают явным фаворитом действующих чемпионов Европы

Сборные Ирана и Португалии встретятся в третьем туре группы B чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на "Интере". По мнению букмекеров, явным фаворитом противостояния является португальская команда.

25 июня 21:00

Саранск, стадион "Мордовия Арена"

Компания bet365 принимает ставки на победу действующих чемпионов Европы с коэффициентом 1,66, а на их оппонента - 6,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,8.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Португалии можно поставить с коэффициентом 1,67, а на победу Ирана - 5,5.

Напомним, сборная Колумбии разгромила национальную команду Польши и лишила ее шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018.