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Иран попросил Россию о помощи для подавления протестов, - СМИ

Фото: Иран попросил Россию о помощи для подавления протестов (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Елизавета Драбкина

Иран обратился к России с просьбой помочь подавить народное восстание путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с массовыми беспорядками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International.

Сообщается, что иранский режим попросил Москву послать советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.

Секретные файлы, которые получило издания, также свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы, чтобы оценить собственную внутреннюю ситуацию. В документах есть упоминания, что Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва, возможно, помогает Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.

"Иран и Россия сближаются, чем больше они становятся изолированными. Наше послание Ирану очень, очень четкое: прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию для убийства украинцев", - сказала она.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби также заявлял, что Белый Дом уверен в помощи России в подавлении протестов: "Мы знаем, что они, возможно, рассматривают определенную поддержку способности Ирана расправляться с протестующими. И, к сожалению, в России есть опыт этого".

Он назвал это еще одним примером того, как Россия и Иран сейчас работают вместе, чтобы нарушить не только права человека и гражданские права людей в Иране, но и поставить под угрозу жизнь украинцев.

Напомним, Иран охватили масштабные протесты после смерти девушки, задержанной полицией за якобы неправильное ношение хиджаба. Во время акций, как сообщают местные СМИ, погибли более 300 человек, в том числе 49 несовершеннолетних.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

Кроме того, в Тегеране вынесен первый смертный приговор участнику протестов.

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