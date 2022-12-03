Иран попросил Россию о помощи для подавления протестов, - СМИ

Сообщается, что иранский режим попросил Москву послать советников, поскольку он готовится к длительной конфронтации с протестующими и озабочен ограниченными ресурсами как в живой силе, так и в технике.

Секретные файлы, которые получило издания, также свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из Москвы, чтобы оценить собственную внутреннюю ситуацию. В документах есть упоминания, что Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки характера и силы протестного движения.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Москва, возможно, помогает Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.

"Иран и Россия сближаются, чем больше они становятся изолированными. Наше послание Ирану очень, очень четкое: прекратите убивать своих людей и прекратите отправлять оружие в Россию для убийства украинцев", - сказала она.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби также заявлял, что Белый Дом уверен в помощи России в подавлении протестов: "Мы знаем, что они, возможно, рассматривают определенную поддержку способности Ирана расправляться с протестующими. И, к сожалению, в России есть опыт этого".

Он назвал это еще одним примером того, как Россия и Иран сейчас работают вместе, чтобы нарушить не только права человека и гражданские права людей в Иране, но и поставить под угрозу жизнь украинцев.