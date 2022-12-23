Иран планирует увеличить поставки передовых вооружений РФ, - разведка Израиля

"Мы разными каналами получаем предупреждение о намерениях Ирана углубить и расширить поставки передового оружия в Россию, расширить свой ядерный проект, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружеские Израилю мусульманские страны региона", - заявил Барнеа.

По его словам, иранские власти пытаются скрыть эту деятельность "под занавесом секретности".

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне... Израиль не допустит того, чтобы в распоряжении иранского режима появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, никогда. Это мое обязательство, это обязательство "Моссада", - подытожил Барнеа.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонной беседы с главой Кремля Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу сближения Москвы и Тегерана.

Добавим, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Иран выступает сообщником в войне России против Украины и призвал остановить это как можно скорее.

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