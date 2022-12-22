Зеленский о коалиции Ирана и России: один террорист нашел другого
Иран выступает сообщником в войне России в Украине. Только вопрос времени, когда РФ ударит по другим союзникам США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.
"Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается их уничтожить ракетами. Ей даже мало ракет - Россия нашла сообщника в геноцидной политике, это Иран. Иранские убийственные дроны, идущие России сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит. другого. Чтобы воевать против свободного мира", - сказал он.
По мнению президента Украины, этот вопрос времени когда Россия ударит по другим союзникам США, "если мы не остановим их сейчас".
. "We must do it!" - призвал Зеленский.
Как сообщалось, Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию с сотрудничеством Ирана и России в секторе передачи вооружения, но пока США не видели подтверждений передачи россиянам баллистических ракет.
Напомним, Россия, похоже, заказала у Ирана новую партию вооружений, в которую могут войти сотни баллистических ракет. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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