Иран передал США новые предложения для завершения войны, - СМИ

Детали дипломатического шага

По информации агентства, Иран передал Пакистану текст своего последнего плана переговоров в четверг вечером, 30 апреля. Пакистан выступает посредником в диалоге между Тегераном и Соединенными Штатами.

В министерстве иностранных дел Ирана отметили, что прекращение войны и достижение прочного мира является их приоритетом в отношениях с Вашингтоном. Содержание плана пока не разглашается.

Встречи по урегулированию конфликта

В прошлую пятницу министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи посетил Исламабад. Он провел важные встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Пакистана и командующим пакистанской армии.

В воскресенье, 26 апреля, после поездки в Оман, он во второй раз прибыл в Исламабад и перед отъездом в Москву провел встречу с командующим пакистанской армии, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром.