Война в Украине

Иран передал США новые предложения для завершения войны, - СМИ

17:20 01.05.2026 Пт
2 мин
Иран готов к новым переговорам с США?
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи (Getty Images)

Иран передал Пакистану текст нового плана переговоров с США. Главным приоритетом Тегерана остается прекращение войны и достижение мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское правительственное агентство IRNA.

Читайте также: Трамп о войне с Ираном: США уже победили, но я хочу еще больший отрыв

Детали дипломатического шага

По информации агентства, Иран передал Пакистану текст своего последнего плана переговоров в четверг вечером, 30 апреля. Пакистан выступает посредником в диалоге между Тегераном и Соединенными Штатами.

В министерстве иностранных дел Ирана отметили, что прекращение войны и достижение прочного мира является их приоритетом в отношениях с Вашингтоном. Содержание плана пока не разглашается.

Встречи по урегулированию конфликта

В прошлую пятницу министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи посетил Исламабад. Он провел важные встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Пакистана и командующим пакистанской армии.

В воскресенье, 26 апреля, после поездки в Оман, он во второй раз прибыл в Исламабад и перед отъездом в Москву провел встречу с командующим пакистанской армии, фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром.

Что предшествовало

Напомним, ранее Иран передал Соединенным Штатам новое предложение о прекращении войны, в котором предлагалось отложить ядерные переговоры на более поздний этап.

Главным содержанием того документа было урегулирование ситуации в регионе, тогда как обсуждение ядерной программы Тегеран стремился вынести за скобки до достижения мира.

Кроме того, по данным СМИ, первым этапом мирного соглашения между странами может стать возвращение к статус-кво, который действовал до начала боевых действий.

Несмотря на предыдущие разногласия и срыв второго раунда переговоров, эксперты отмечают, что стороны могут достичь компромисса через поэтапный формат.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что США уже одержали победу над Ираном. Однако, несмотря на военные успехи американской стороны, ядерная угроза со стороны Ирана все еще сохраняется, и этот вопрос остается одним из главных в повестке дня Вашингтона.

Соединенные Штаты АмерикиИранПакистанМирные переговорыОрмузский пролив