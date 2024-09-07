Иран передал РФ баллистические ракеты и рассчитывает получить взамен Су-35, - ISW

Анонимный американский чиновник подтвердил американскому изданию The Wall Street Journal, что Иран доставил ракеты в Россию. А высокопоставленный европейский чиновник заявил, что ожидаются новые партии поставок иранских ракет в страну-агрессора.

В отчете напомнили, что в декабре 2023 года Иран и Россия подписали контракт на отправку иранских баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360. Однако в ISW не указали, какие именно ракеты входят в состав недавно переданной в Россию партии.

В Институте изучения войны также отметили, что 7 июля агентство Reuters сообщило о расширении Ираном по меньшей мере двух своих оборонных промышленных объектов за пределами Тегерана с августа и октября 2023 года для поддержки производства беспилотников и ракет. Некоторые из них предназначены для отправки в Россию.

"Россия, вероятно, будет использовать предоставленные Ираном баллистические ракеты для ударов по объектам украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры в течение следующей осени и зимы с целью дальнейшей дестабилизации украинского общества и подрыва оборонно-промышленной базы Украины", - говорится в отчете.

Углубление партнерства и Су-35

В ISW напомнили, что передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и Россией.

Институт изучения войны ранее неоднократно сообщал о расширении экономического, медийного, военного и политического сотрудничества Москвы и Тегерана с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Аналитики ISW убеждены, что Иран стремится получить экономическую и военную выгоду от своего расширяющегося партнерства с Россией. Тегеран искал деньги для своей подорванной экономики в обмен на продажу оружия Кремлю и пытался приобрести российские истребители Су-35. Иранские официальные лица "давили" на Россию по поводу поставки Су-35 во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Тегеране в августе 2024 года.

"Приобретение Су-35 могло бы позволить Ирану более легко и независимо проектировать воздушную мощь, учитывая, что нынешний иранский авиапарк устаревший и плохо обслуживается. Иранские лидеры отдельно искали поддержки России в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширения военного сотрудничества", - говорится в отчете.

В ISW также отметили, что США и неназванные европейские страны подготовили пакет санкций против Ирана на такой непредвиденный случай.