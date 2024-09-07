Иран передал РФ баллистические ракеты и рассчитывает получить взамен Су-35, - ISW

Иран передал России сотни баллистических ракет малой дальности для поддержки вторжения в Украину. В обмен Тегеран может получить российские истребители Су-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Анонимный американский чиновник подтвердил американскому изданию The Wall Street Journal, что Иран доставил ракеты в Россию. А высокопоставленный европейский чиновник заявил, что ожидаются новые партии поставок иранских ракет в страну-агрессора.
В отчете напомнили, что в декабре 2023 года Иран и Россия подписали контракт на отправку иранских баллистических ракет ближнего радиуса действия Ababil и баллистических ракет малой дальности Fateh-360. Однако в ISW не указали, какие именно ракеты входят в состав недавно переданной в Россию партии.
В Институте изучения войны также отметили, что 7 июля агентство Reuters сообщило о расширении Ираном по меньшей мере двух своих оборонных промышленных объектов за пределами Тегерана с августа и октября 2023 года для поддержки производства беспилотников и ракет. Некоторые из них предназначены для отправки в Россию.
"Россия, вероятно, будет использовать предоставленные Ираном баллистические ракеты для ударов по объектам украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры в течение следующей осени и зимы с целью дальнейшей дестабилизации украинского общества и подрыва оборонно-промышленной базы Украины", - говорится в отчете.
В ISW напомнили, что передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и Россией.
Институт изучения войны ранее неоднократно сообщал о расширении экономического, медийного, военного и политического сотрудничества Москвы и Тегерана с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Аналитики ISW убеждены, что Иран стремится получить экономическую и военную выгоду от своего расширяющегося партнерства с Россией. Тегеран искал деньги для своей подорванной экономики в обмен на продажу оружия Кремлю и пытался приобрести российские истребители Су-35. Иранские официальные лица "давили" на Россию по поводу поставки Су-35 во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Тегеране в августе 2024 года.
"Приобретение Су-35 могло бы позволить Ирану более легко и независимо проектировать воздушную мощь, учитывая, что нынешний иранский авиапарк устаревший и плохо обслуживается. Иранские лидеры отдельно искали поддержки России в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ в рамках расширения военного сотрудничества", - говорится в отчете.
В ISW также отметили, что США и неназванные европейские страны подготовили пакет санкций против Ирана на такой непредвиденный случай.
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Иран передал России партию баллистических ракет, предположительно, малой дальности.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Иран может передать РФ несколько сотен баллистических ракет малой дальности Fath 360.
Тегеран нарастил производство баллистических ракет и беспилотников после подписания договора о сотрудничестве с РФ.
В Белом доме назвали передачу ракет "драматической эскалацией" поддержки Тегераном войны РФ против Украины.
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