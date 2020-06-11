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Іран передасть "чорні скриньки" літака МАУ до Франції, - Reuters

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 09:05
Іран передасть "чорні скриньки" літака МАУ до Франції, - Reuters
Фото: уламки українського літака (t.me OP_UA)

В Канаді заявили, що Іран повинен виконати всі зобов’язання, які взяв на себе у березні

Іран передасть "чорні скриньки" до Парижу зі збитого українського Boeing "Міжнародних авіаліній України". Це буде здійснено, як тільки країни, що беруть участь в розслідуванні на це погодяться.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, під час відеоконференції один з представників Ірану заявив, що Тегеран надішле "чорні скриньки" до Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) у Франції. Про це він повідомив організації (ICAO) при ООН.

Речниця міністра транспорту Канади Марк Гарно ніяк не прокоментувала цю інформацію, однак наголосила на тому, що Іран повинен виконати всі зобов’язання, які взяв на себе у березні.

"Вони продемонстрували відкритість для передачі "чорних скриньок", однак ми хочемо побачити конкретні дії з їхнього боку, щоб проаналізувати їх", - сказала Гарно.

Раніше Канада чинила тиск на Іран, щоб відправити "чорні скриньки" до Франції для аналізу, тоді іранська сторона відмовилась заявивши в березні, що вони будуть надіслані до України.

Нагадаємо, український літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана у Київ, 8 січня 2020 був збитий незабаром після зльоту. Внаслідок авіакатастрофи тоді загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) застосувати всі механізми для ретельного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані.

Крім того, слідство по справі триває, оскільки через затримки з боку Ірану досі не були розшифровані "чорні скриньки".

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниУкраїнаКанадаІранавиакатастрофа
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