Авіакатастрофа МАУ: Україна закликала Іран негайно передати "чорні ящики"

Фото: посол України в Канаді Андрій Шевченко (facebook.com/GardenCityNGO)

Українська сторона закликала Тегеран виконати свої обіцянки

Україна закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) застосувати всі механізми для ретельного розслідування авіакатастрофи МАУ в Ірані. Також українська сторона закликала Тегеран виконати свої обіцянки.

Про це у Facebook повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Затягування Іраном передачі "чорних ящиків" - це неповага до сімей загиблих і до самої Міжнародної організації цивільної авіації. Для ефективності ІКАО - важливі правила і довіру. Блокування розслідування позбавляє нас і того, і іншого ", - написав посол.

Він також додав, що виступ Ірану очікується до кінця чинної сесії, яка триватиме до 26 червня.

"Ми закликаємо Тегеран виконати свої обіцянки, а ІКАО - застосувати всі інструменти впливу, щоб розслідування було швидким та якісним. Ми доб'ємося справедливості ", - додав Шевченко.

Нагадаємо, в січні поблизу іранської столиці Тегерана розбився літак Boeing 737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". На борту літака знаходилися 176 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Попередньо, літак був уражений двома ракетами, які випустили іранські військові.

Зазначимо, раніше в Ірані заявили про затримання шести осіб у справі про катастрофу літака МАУ.

Крім того, слідство по справі триває, оскільки із-за затримки з боку Ірану досі не були розшифровані "чорні скриньки".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна