В Иране считают, что Россия "задолжала" за поставку дронов и ракет, - The Telegraph

Иран продолжает предоставлять России дроны и ракеты для войны против Украины. Из-за этого в Тегеране считают, что Москва перед ним в "долгу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Издание напоминает, что российские военные уже получили тысячи дронов-камикадзе и баллистических ракет малой дальности от Ирана. Взамен Россия продает Ирану нефть и предоставляет ему необходимые технические знания.

Также есть слухи о том, что РФ передала Ирану свои истребители и системы противоракетной обороны. Но, несмотря на это, в Тегеране "существует ощущение", что Москва в долгу перед Ираном.

"Наши отношения с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.) напоминают дружбу с человеком, который никогда не платит свою долю, когда вы идете на прогулку", - рассказал изданию неназванный профессор недалеко от Тегерана.

Но, по его словам, западные санкции так сильно повлияли на экономику Ирана, что теперь он может быть только "слабым партнером" России.

"Пезешкиану (президенту Ирана Масуду Пезешкиану - ред.) просто нужно, чтобы Путин был доволен, возможно, при помощи обещаний отправить в Россию больше беспилотников для использования в войне в Украине", - добавил профессор.

При этом Россию критикуют в иранских СМИ. В частности, тегеранская газета "Эттелаат" обвинила Путина в том, что он "бросил" Иран в Газе и "держит дистанцию от "кризиса".

При этом газета "Хамшахри" утверждает, что Кремлю уже давно нужно выполнить обещание отправить Ирану системы ПВО С-400.