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Іран помилково обстріляв і потопив корабель з екіпажем

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Іранський есмінець потопилвоенно-транспортне судно Konarak з екіпажем

Есмінець військово-морських сил Ірану під час навчань помилково обстріляв інший військовий корабель. Про це говориться в повідомленні агентства AAA у Twitter.

За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинув весь екіпаж з 40 чоловік. Інцидент стався в Оманській затоці.

Журналіст Тагвей Бабак, в свою чергу, повідомляє, що есмінець запустив протикорабельну ракету у військово-транспортне судно Konarak. Після цього потерпілий корабель затонув. На його борту було 30 чоловік.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинуло 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.

Тодішній помічник президента України Андрій Єрмак не виключає, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ навмисне. Напередодні також з'явилося відео, на якому дві ракети збивають український літак.

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На початку квітня член іранського парламенту Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер. Він також повідомив, що нікого з винних в авіакатастрофі не заарештували і карати не планують. У відповідь Україна вимагала негайних пояснень, чому винних у січневій авіакатастрофі українського літака досі не притягли до відповідальності.