Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи МАУ

Літак МАУ, що розбився в Ірані в ніч на 8 січня, зайнявся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт, що випливає з попереднього звіту Організації цивільної авіації Ірану. Про це повідомляється на сайті відомства.

За словами голови організації Алі Абедзаде, на загоряння перед катастрофою вказують повідомлення очевидців, а траєкторія польоту говорить про те, що лайнер збирався повернутися в аеропорт вильоту.

У звіті також відзначається, що "після зіткнення з землею стався вибух".

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

До з'ясування причин авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані в Кабміні прийняли рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Прокуратура повинна в ході розслідування встановити факти, які призвели до аварії літака української авіакомпанії МАУ.