Иран объявил себя "свободным" от 10-летней ядерной сделки с Западом

Иран, Суббота 18 октября 2025 21:00
Иран объявил себя "свободным" от 10-летней ядерной сделки с Западом Фото: Иран официально вышел из 10-летней ядерной сделки (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Иран больше не связан ограничениями своей ядерной программы, поскольку заключенное в 2015 году знаковое соглашение с ведущими мировыми державами утратило силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Тегеране подчеркнули, что после завершения срока действия сделки страна больше не обязана соблюдать установленные ранее ограничения в сфере обогащения урана и развития ядерных технологий.

Таким образом, Иран вышел из ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предусматривал снятие международных санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Все положения соглашения, включая ограничения по ядерной деятельности и сопроводительными механизмами контроля, считаются приостановленными.

В то же время в заявлении подчеркивается, что Тегеран остается приверженным дипломатическим путям урегулирования и готов к диалогу с международными партнерами.

Ядерное соглашение 2015 года

Сделка между Ираном, Китаем, Великобританией, Францией, Германией, Россией и США была подписана в 2015 году. Она должна была положить конец многолетнему противостоянию и открыть новую страницу в отношениях между Ираном и Западом.

Впрочем, сделка фактически находилось в кризисе в течение последних лет.

В 2018 году еще на первом сроке президент США Дональд Трамп вышел из нее и возобновил санкции против Ирана. Решение поддержал главный региональный оппонент Тегерана - Израиль.

После этого Иран начал активно развивать свою ядерную программу, а попытки Европы восстановить соглашение потерпели неудачу.

Закон о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

В июне иранский парламент принял закон о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что стало очередным шагом к разрыву соглашения.

В ответ Великобритания, Германия и Франция запустили процедуру так называемого "возвращения санкций", которая предусматривает автоматическое восстановление ограничений ООН, если Иран нарушает свои обязательства.

Таким образом, "день прекращения", назначенный на 18 октября - ровно через 10 лет после принятия резолюции Совета Безопасности ООН №2231, - стал лишь формальностью, закрепившей окончательный распад соглашения.

Позиция мирового сообщетсва

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с иранским коллегой говорил, что шанс на сделку сохраняется, однако Тегеран не представил конкретных шагов.

"Сделка все еще возможна. Остались лишь часы. Иран должен выполнить законные требования", - полагал он.

Поскольку до установленного дедлайна компромисс не был найден, санкции ООН возобновились автоматически.

Они включают эмбарго на поставки оружия, запрет на обогащение урана, ограничения на ракетные программы, замораживание активов и запрет на поездки для иранских чиновников и компаний. Экономика страны, уже ослабленная санкциями последних лет, рискует столкнуться с новым ударом.

Иран продолжает ядерную программу

Примечательно, что еще несколько недель назад президент Ирана Масуд Пезешкиан говорил, что страна не планирует выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия, даже несмотря на санкции ООН и европейских стран.

В то же время Иран активизировал строительство подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. Это произошло через несколько месяцев после того, как США и Израиль нанесли удары по основным ядерным объектам страны.

Иран Ядерная безопасность
