Іран назвав терміни розслідування авіакатастрофи МАУ

Розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані може зайняти від одного до двох років. Про це заявив офіційний представник влади Ірану, передає Reuters.

За його словами, розслідування авіакатастрофи в Ірані може зайняти до двох років. Він також зазначив, що розшифровка чорних скриньок триватиме один-два місяці, і Тегеран волів би самостійно проводити розшифровку.

У той же час представник іранської влади підкреслив, що дані чорних ящиків при необхідності можуть відправити в Україну, Канаду, Францію чи Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран і Україна домовилися про спільну розшифровку чорних скриньок.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів про те, що літак МАУ збила іранська ракета. За його словами, комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу із залученням українських фахівців. Він також висловив сподівання, що Тегеран надасть українській стороні всю інформацію для об'єктивного розслідування, і заявив, що версія про ракету не виключається.