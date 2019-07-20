Іран назвав причину затримання британського танкеру

Гендиректор Організації портів та мореплавства іранської провінції Хормозган Аллахморад Афіфіпур розповів про причини затримання Тегераном нафтового танкера британської компанії Stena Bulk в Ормузській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fars News.

За словами Афіфіпура, британський танкер Stena Impero був затриманий після інциденту з іранським рибальським судном. Танкер нібито не відповів на сигнал лиха, який був поданий рибальським судном.

"Наразі танкер знаходиться в іранському порту Бендер-Аббас і всі 23 члени екіпажу залишаться на судні до завершення слідства", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранський патруль Корпусу вартових ісламської революції захопив в Ормузській протоці два нафтові танкери, які йшли під британським та ліберійським прапорами. Тоді іранські військові заявили, що танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

Крім того, міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант назвав неприйнятною таку поведінку Ірану. Він зазначив, що "вкрай стурбований" ситуацією, і закликав до свободи навігації в регіоні. Також Хант анонсував урядове засідання, де влада Британії розгляне варіанти звільнення захоплених танкерів.