Іран направив США ноту протесту через погрози Трампа

Міністерство закордонних справ Ірану направило Сполученим Штатам Америки ноту протесту після погроз Дональда Трампа завдати ударів по культурним об'єктам республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MEHR.

За даними іранського видання, МЗС Ірану викликало посла Швейцарії, який представляє інтереси Вашингтону, щоб передати офіційну ноту протесту через суботню заяву американського президента.

У Тегерані заявили, що "ворожі, загрозливі та образливі" заяви Трампа про удари по іранським культурним об'єктам жодним чинним не прийнятні, а також "повністю порушують міжнародне право".

"Такі погрози щодо знищення культурних та історичних об'єктів, що вважається військовим злочином та порушенням міжнародного права, нагадують монгольське вторгнення або дії терористичних організацій", - заявили в МЗС Ірану.

Зазначається, що посол Швейцарії пообіцяв якомога швидше передати повідомлення іранського відомства керівництву США.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктам на території Ірану. Зокрема, в цей перелік було включено об'єкти культури. Удар по об'єктам Ірану, за словами Трампа, відбудеться у випадку нападу Тегерана на американців.

Пізніше Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують нове озброєння, на яке було витрачено 2 трильйони доларів, у разі агресивних дій проти американських військових з боку Тегерану. Трамп наголосив, що ударить по Ірану без жодних вагань.