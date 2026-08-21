Иран нагло обещает США "разрушительный ответ" на санкции

Тегеран заявил, что ответит военным путем на любые новые угрозы США. Ранее Вашингтон обещал ввести самые строгие финансовые санкции в истории для свержения руководства Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи говорит, что реакция Исламской Республики будет широкой и решительной.
"Имея готовность на суше, море, в воздухе, с помощью средств ПВО и киберпространства, вооруженные силы Ирана ответят", - цитируют топ-военного иранские СМИ.
Он добавил, что Иран будет принимать сокрушительные, карающие и разрушительные меры.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф является главным переговорщиком страны на посреднических переговорах с США. Он заявил, что Вашингтон считает, что не победит в прямом военном противостоянии.
"Мы должны разработать планы борьбы с несправедливыми санкциями, чтобы мы могли их преодолеть", - сказал он в соседнем Ираке.
Также Галибаф обвинил США и Израиль в экономической и когнитивной войне.
Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что 24 августа предоставит подробности относительно запланированных санкций против Ирана.
Бессент говорит, что меры не должны приводить к росту цен на нефть.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что санкции США "не создадут даже малейших сомнений в решимости иранцев защищать независимость, достоинство и национальный суверенитет Ирана".
Иран почти 50 лет, со времен Исламской революции 1979 года, прожил под почти непрерывными экономическими санкциями.
Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты планируют применить против Ирана беспрецедентные меры. В первую очередь речь идет о мощном экономическом давлении на режим.
Кроме того, президент США Дональд Трамп изменил стратегию по Ирану, сделав ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.