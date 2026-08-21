Иран нагло обещает США "разрушительный ответ" на санкции

Иран угрожает США

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи говорит, что реакция Исламской Республики будет широкой и решительной.

"Имея готовность на суше, море, в воздухе, с помощью средств ПВО и киберпространства, вооруженные силы Ирана ответят", - цитируют топ-военного иранские СМИ.

Он добавил, что Иран будет принимать сокрушительные, карающие и разрушительные меры.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф является главным переговорщиком страны на посреднических переговорах с США. Он заявил, что Вашингтон считает, что не победит в прямом военном противостоянии.

"Мы должны разработать планы борьбы с несправедливыми санкциями, чтобы мы могли их преодолеть", - сказал он в соседнем Ираке.

Также Галибаф обвинил США и Израиль в экономической и когнитивной войне.

Новые санкции США против Ирана

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что 24 августа предоставит подробности относительно запланированных санкций против Ирана.

Бессент говорит, что меры не должны приводить к росту цен на нефть.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило, что санкции США "не создадут даже малейших сомнений в решимости иранцев защищать независимость, достоинство и национальный суверенитет Ирана".

Иран почти 50 лет, со времен Исламской революции 1979 года, прожил под почти непрерывными экономическими санкциями.