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Іран нахабно обіцяє США "руйнівну відповідь" на санкції

15:47 21.08.2026 Пт
2 хв
Незабаром США введуть жорсткі економічні обмеження для Ірану
aimg Олена Бджола
Фото: Іран загрожує США військовою відповіддю (Getty Images)

Тегеран заявив, що відповість воєнним шляхом на будь-які нові загрози США. Раніше Вашингтон обіцяв запровадити найсуворіші фінансові санкції в історії для повалення керівництва Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іран погрожує США

Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллахі каже, що реакція Ісламської Республіки буде широкою та рішучою.

"Маючи готовність на суші, морі, в повітрі, за допомогою засобів ППО та кіберпростору, збройні сили Ірану дадуть відповідь", - цитують топвійськового іранські ЗМІ.

Він додав, що Іран вживатиме нищівні, караючі та руйнівні заходи.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф є головним переговірником країни на посередницьких переговорах зі США. Він заявив, що Вашингтон думає, що не переможе у прямому військовому протистоянні.

"Ми повинні розробити плани щодо боротьби з несправедливими санкціями, щоб ми могли їх подолати", - сказав він у сусідньому Іраку.

Також Галібаф звинуватив США та Ізраїль у економічній та "когнітивній" війні.

Нові санкції США проти Ірану

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що 24 серпня надасть подробиці щодо запланованих санкцій проти Ірану.

Бессент каже, що заходи не повинні призводити до зростання цін на нафту.

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції США "не створять навіть найменших сумнівів у рішучості іранців захищати незалежність, гідність та національний суверенітет Ірану".

Іран майже 50 років, з часів Ісламської революції 1979 року, зазнавав майже безперервних економічних санкцій.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати планують застосувати проти Ірану безпрецедентні заходи. Насамперед ідеться про потужний економічний тиск на режим.

Окрім того, президент США Дональд Трамп змінив стратегію щодо Ірану, зробивши ставку на санкції та вичікування замість військових дій.

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ІранСполучені Штати АмерикиСанкції проти Ірану