Іран нахабно обіцяє США "руйнівну відповідь" на санкції

Іран погрожує США

Начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллахі каже, що реакція Ісламської Республіки буде широкою та рішучою.

"Маючи готовність на суші, морі, в повітрі, за допомогою засобів ППО та кіберпростору, збройні сили Ірану дадуть відповідь", - цитують топвійськового іранські ЗМІ.

Він додав, що Іран вживатиме нищівні, караючі та руйнівні заходи.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф є головним переговірником країни на посередницьких переговорах зі США. Він заявив, що Вашингтон думає, що не переможе у прямому військовому протистоянні.

"Ми повинні розробити плани щодо боротьби з несправедливими санкціями, щоб ми могли їх подолати", - сказав він у сусідньому Іраку.

Також Галібаф звинуватив США та Ізраїль у економічній та "когнітивній" війні.

Нові санкції США проти Ірану

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що 24 серпня надасть подробиці щодо запланованих санкцій проти Ірану.

Бессент каже, що заходи не повинні призводити до зростання цін на нафту.

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що санкції США "не створять навіть найменших сумнівів у рішучості іранців захищати незалежність, гідність та національний суверенітет Ірану".

Іран майже 50 років, з часів Ісламської революції 1979 року, зазнавав майже безперервних економічних санкцій.