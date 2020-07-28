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Іран відпрацював атаку на американський авіаносець

Тегеран, Вівторок 28 липня 2020 19:47
Іран відпрацював атаку на американський авіаносець
Фото: іранські військові (topwar.ru)
Автор: Максим Зайченко

Навчання проходять за участю військово-морських та аерокосмічних сил Ірану

Іран проводить масштабні повітряні та морські навчання біля стратегічного місця в Перській затоці. Серед іншого, військові відпрацювали атаку на авіаносець США.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

Військові навчання під кодовою назвою "Великий пророк-14" проходять за участю військово-морських та аерокосмічних сил Ірану.

"Кілька підрозділів військово-морського та аерокосмічного дивізіону IRGC беруть участь у маневрах з участю ракет, кораблів, дронів і радарів і призначені для відпрацювання як наступальних, так і оборонних завдань, при цьому іранські сили проводять ракетні, безпілотні та мінно-посадкові операції проти помилкових цілей противника під час навчань", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше іранський пасажирський лайнер перехопили американські винищувачі.

Також РБК-Україна писало, що Іран видав ордер на арешт президента США Дональда Трампа через загибель іранського генерала, командувача Корпусом варти ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані.

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