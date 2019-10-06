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Іран хоче поліпшити відносини з країнами Близького Сходу

Новини » В світі    06.10.2019 - 14:59
Іран хоче поліпшити відносини з країнами Близького Сходу
Фото: Бижан Зангане (wikimedia.org)

За заявою Ірану, головний ворог знаходиться за межами Близького Сходу

Уряд Ірану заявив, що хоче поліпшити відносини з усіма країнами Близького Сходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра енергетики Ірану Бижана Зангане, їх спільний ворог знаходиться за межами Близького Сходу.

"Ми хочемо дружити з усіма країнами регіону. Наш загальний ворог знаходиться за межами Близького Сходу. У мене немає проблем зустрітися з міністром нафти Саудівської Аравії", - повідомив міністр нафти Ірану.

Також Зангане повідомив, що китайська національна нафтова компанія відмовилася від розробки газового родовища Південний Парс в Ірані. Після відмови китайської компанії розробляти газове родовище буде іранська національна компанія Petropars.

Нагадаємо, раніше уряд Саудівської Аравії заявив, що готовий зустрітися з Іраном в разі, якщо іранська влада припинить розробку програм по створенню зброї масового знищення і підтримку тероризму.

Раніше принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман назвав атаку Ірану на нафтові об'єкти оголошенням війни.

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